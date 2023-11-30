奧拿拿致命犯錯　曼聯唯一出線機會要等奇迹

曼聯嘅歐聯之路陷入絕境！周四(30日)凌晨A組生死戰，曼聯作客喺領先2球嘅大好形勢下，門將奧拿拿再次出現致命犯錯，連累「紅魔鬼」被逼和3比3。曼聯依家喺小組排包尾，最後一輪只有一個出線機會，就係佢哋主場擊敗拜仁慕尼黑，同時哥本哈根對加拉塔沙雷需要打和，難度極高。

曼聯為保出線希望，今場踢得非常積極，阿歷真度加拿祖11分鐘窄位抽入，7分鐘後般奴費南迪斯轟入世界波贏到2比0。加拉塔沙雷全力反撲，薛耶治29分鐘主射罰球穿過反人牆，奧拿拿呆咗望住個波入波，半場曼聯仍然領先2比1。

換邊後曼聯再谷一輪，麥湯米尼55分鐘近門射成3比1，可惜62分鐘奧拿拿出現嚴重失誤，佢將薛耶治嘅罰球直接撲入自己龍門，主隊追近後士氣大振，艾度路高奴71分鐘邊走邊射轟入追成3比3。曼聯尾段連環攻門，般奴費南迪斯曾射中柱，最終痛失關鍵2分。

由於較後時間開波嘅拜仁慕尼黑對哥本哈根踢成0比0，令曼聯出線仲有一線生機，但如果最後未能出線，奧拿拿絕對係罪魁禍首，佢今屆5場分組賽失14球，係曼聯史上歐聯分組賽最高失球紀錄(單季)。首仗不敵拜仁慕尼黑後，奧拿拿曾為嚴重犯錯公開道歉；主場對加拉塔沙雷又有自殺式傳送累卡斯米路食紅牌，連場犯錯備受批評。

曼聯領隊坦哈格賽後繼續力撐奧拿拿：「奧拿拿OK，我一直都話足球唔係睇個人，當然個人犯錯係會有影響，亦要承擔責任，但成敗不嬲都係視乎團隊。曼聯係支好球隊，陣中都係好球員，我認為球隊今場踢得好好，踢出我想見到嘅足球，戰果當然令人失望，但我哋贏輸都係一齊。」