阿根廷星2代鬥法　皇馬新人王射爆拿玻里

周四(30日)凌晨歐聯C組榜首大戰，皇家馬德里主場4比2反勝拿玻里，順利鎖定首名資格晉級16強。今場比賽有2位阿根廷「名將之後」入波，其中19歲新星尼高柏斯攻入佢喺皇家馬德里第1球，意外成為贏波英雄。

今場兩隊節奏明快，拿玻里9分鐘由基奧雲尼施蒙尼入波領先，皇馬好快就由洛迪高高斯同祖迪比寧咸入波反超前，拿玻里換邊後2分鐘由森保安古沙追成2比2，當兩隊一直僵持不下，19歲嘅尼高柏斯喺84分鐘個人表演，禁區外靈巧轉身再割草式抽入，皇馬補時再由祖斯奴鎖定4比2勝局。

尼高柏斯係皇馬青訓產品，爸爸柏保路柏斯係前阿根廷國腳，喺98世界盃同施蒙尼(基奧雲尼施蒙尼爸爸)份屬隊友，今仗呢個入球係尼高柏斯升上一隊後首個入波，亦令佢以19歲82日之齡，成為美斯之後第2年輕喺歐聯入波嘅阿根廷球員。

皇馬教練安察洛堤賽後表示：「今場比賽勢均力敵，我咃防守可以做得更好。對尼高柏斯嚟講今仗好特別，佢係皇家馬德里嘅未來，具備成為皇馬球員嘅質素，今仗佢就喺最重要嘅時刻為球隊帶嚟重大貢獻。」