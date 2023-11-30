歐聯16強已出12隊　10隊搶最後4席

歐聯分組賽第5輪結束，16強席位已經有12支球隊誕生，最後4個席位會由10隊進行爭逐，當中以A組同F組形勢最混亂。

最後1輪分組賽前，拜仁慕尼黑、阿仙奴、燕豪芬、皇家馬德里、皇家蘇斯達、國際米蘭、馬德里體育會、拉素、多蒙特、曼城、RB萊比錫同巴塞隆拿，合共12隊已肯定晉級。

最後4個席位，C組會由拿玻里(7分)同布拉加(4分)爭逐，兩隊最後1輪正面交鋒，主場嘅拿玻里只要唔輸就出線。H組就由同得9分嘅波圖同薩克達競爭，兩隊同樣喺下輪對撼，主場嘅波圖首循環贏薩克達，今仗唔輸就晉級。

A組拜仁慕尼黑晉級，哥本哈根(5分)、加拉塔沙雷(5分)同曼聯(4分)都有機會爭次名，哥本哈根下仗主場對加拉塔沙雷，兩隊首循環打和，哥本哈根得失球較佳暫時領先；曼聯要出線一定要主場贏拜仁慕尼黑，同時要哥本哈根同加拉塔沙雷齊齊失分(和波)。

仲有一個席位落喺「死亡F組」，多蒙特已率先晉級，巴黎聖日耳門(7分)、紐卡素(5分)同AC米蘭(5分)都有機會，最後一輪紐卡素主場AC米蘭，只有贏波嗰隊先有機會，紐卡素贏仲要望巴黎聖日耳門失分畀多蒙特，AC米蘭贏就要指望巴黎聖日耳門輸波。