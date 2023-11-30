東亞盃外圍賽　北韓贈「11蛋」KO港隊

中國香港女子代表隊周四（30日）出戰東亞女子足球錦標賽外圍賽（東亞盃）首場賽事，在珠海索卡體育訓練基地面對北韓。港隊整場持續受壓下，半場已大幅落後0比6，加上易邊後再失5球，最終以0比11大敗予北韓，周六（2日）早上將會面對北馬利亞納群島。

港隊今屆賽事被編入A組，同組對手包括蒙古、北馬利亞納群島及北韓，小組首名躋身決賽，冠軍將晉級決賽周與中日韓3強交手。港隊今場由梁蔚雅把關，馬澤純、鍾貝琪扼守中路，隊長陳詠詩連同胡彩瑤在中場掃蕩，蘇鎧霖、朱寶恩則在兩翼，支援張煒琪、梁匡蕎攻堅。

港隊實力與北韓有差距，對上3次交手悉數落敗，今場開賽僅5分鐘已經失守。落後的港隊嘗試反撲，但張煒琪離門30多碼遠射被對方擋出。一直受壓的港隊，之後2分鐘內連失兩球，16分鐘已經輸至0比3。港隊門將梁蔚雅雖然表現不俗，多次左飛右撲，但29分鐘再被對手單刀攻破其十指關，北韓遙遙領先4球。

北韓3分鐘後再下一城，加上41分鐘中堅鍾貝琪不慎擺老烏，半場港隊暫時落後6球。易邊後港隊形勢未見好轉，50分鐘再次失守。港隊之後換入郭藹嵐加強防守，但67分鐘即被對方頭槌頂入，加上6分鐘後再失一球，大幅落後至0比9。補時階段北韓未有放軟手腳，接連攻入兩球，最終大炒港隊11比0，全取3分。