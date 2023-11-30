買地起樓定入夠200球難啲？基奧雲尼話你知

自富力R＆F突然散班，不少球員無奈離開香港球壇，其中前香港足球先生、兩屆港超神射手基奧雲尼（Gio）便是其中之一。相隔3年，這名年屆41歲的入籍前鋒，今季選擇重返港超第二度加盟標準流浪，在重拾足球的樂趣外，更極力挑戰在香港頂級聯賽射入200球的里程碑。

基奧雲尼自2020年離開富力R＆F後，選擇返回家鄉巴西，並隨一支丁級聯賽球隊跟操，惟因疫情關係未有簽約，自此他便沒有再接觸足球。上季季中Gio本來有機會加盟流浪，但由於家庭原因未能成事，直至今季終於能夠重返港超：「上年阿女仲喺巴西讀緊書，唔想扔低佢。但依家已經畢業，仲去咗廣州做模特兒，所以我決定返嚟香港踢波。老婆就同阿女一齊住，自己放假會上去探佢哋。」作為曾在港打滾多年的老將，Gio直言現今港超水平不及過往：「整體聯賽質素差咗，依家有啲球隊冇外援，單靠本地年輕球員難踢得好。」

休戰長達3年，加上身體已經不復年輕，Gio承認今次重返職業足球並不容易：「一開始訓練真係好吃力，同埋最慘年紀大好容易受傷，尤其係大腿筋附近位置，當你一受傷就要停止訓練，狀態好難操起。如果將來傷患開始多同嚴重，唔可以為球隊帶嚟貢獻，我就會考慮退休。」不過在本地球壇享負盛名的Gio，續指今次返回綠茵場壓力不大，僅希望享受足球：「我喺巴西有生意，今次唔係為搵錢或者證明自己，只係自己好鍾意足球，同埋之前喺香港踢得好成功，又有好多人鍾意我，所以決定返嚟繼續試吓爭取入波。」

Gio年輕時速度及技術同樣出眾，但轉眼間已經踏入「4字頭」，他笑言自己需要踢得更聰明：「體能同力量下降，唔可以好似以前咁成日盤扭同突破，我會盡量留喺禁區入面搵食，接應隊友傳中。」Gio暫時在香港頂級組別賽事錄得180個入球，他表示自己會嘗試挑戰射入200球：「今季要做到有啲困難，因為我已經唔係正選，唔可以再場場踢足。但只要我身體保持健康，呢個目標依然有可能達到，我鍾意接受挑戰，每次落場都會搏盡。」

【基奧雲尼檔案】

姓名：Giovane Alves da Silva

出生日期：1982年11月25日（41歲）

出生地：巴西 身高：1米85

司職：前鋒 球衣號碼：22

曾效力球隊（只列部分）：晨㬢、廣東日之泉、南華、東方龍獅、富力R＆F

現效力球隊：標準流浪

投資巴西房產買地起樓

基奧雲尼早在7年前已開始學習房地產投資，上年底更在巴西開設公司，並身兼當地投資顧問，目前收入相當可觀，亦令他可以無後顧之憂地踢波：「之前仲係職業球員嗰陣，我只識得將啲錢寄返巴西，買樓再租出去賺錢。近幾年學識直情買塊地，再搵建築公司起樓，暫時三塊地之中，其中兩塊已經起咗8棟住宅，另一塊今年12月就會動工。」

基奧雲尼曾在2012/13球季短暫效力標準流浪，他表示一直與總監李輝立（Philip）保持友好關係，對今次回歸感到開心，而自己亦對陣中多名球員包括林嘉緯、盧均宜、法蘭度等十分熟悉，適應上不成問題。至於Philip亦對Gio讚不絕口，認為他的加盟對球隊有很大幫助：「又唔係話用嚟頂卡丹奴域，始終Gio嚟到唔係做主力。但我擺佢出嚟，對手後衞一定驚，希望做到後備殺手角色，同埋感染一班後生仔。」