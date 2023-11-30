半力作戰以攻代守　紅軍做「大」事

今晚歐霸盃E組關鍵戰，英超利物浦主場迎戰寧斯。「紅軍」雖然排緊小組榜首，但仲未確定取得首名直接出線席位，況且佢哋歐霸慣常半力出擊，容易失波，主場必以攻代守；奧地利球隊寧斯有前冇後，隨時合演入球騷，3.5球大盤咪錯過。（Now 643周五凌晨4時直播）

利物浦小組頭3輪全勝，原本上輪對圖盧茲贏埋就可晉級，點知佢哋竟然輸2比3，唔單止未能提早出線，依家只領先圖盧茲2分，連首名都未穩陣。不過若然佢哋今晚擊敗寧斯，就可憑較佳對賽成績力壓圖盧茲（首循環贏5比1，次循環輸2比3），鎖定E組首名直接出線，相信唔會hea踢。

不過利物浦重心點都放喺聯賽，今屆歐霸主帥高普經常採取輪換，以部分主力帶住副選或小將出戰，既可保持戰鬥力，亦可等較少上陣嘅球員披甲保持狀態，但班球員夾得少難免會有甩漏，頭4輪歐霸只得一場冇失波，其中3場開4球或以上，明顯係以攻代守。

寧斯踢法開放利入球騷

另邊廂，寧斯依家排緊包尾，但只落後第3位嘅聖基萊斯聯1分，而且對賽成績較佳（首循環輸1比2、次循環贏3比0），仲有機會爭取第3位轉戰歐協聯。佢哋頭4輪只得1勝3負，不過場場有波入踢法開放，作客隨時同「紅軍」鬥攻，3.5球入球大捧得過。

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