醜！亞冠賽場變擂台　中泰球隊爆發群毆

周三(29日)晚亞冠盃H組，中超FC浙江主場3比2擊敗泰超武里南聯，比賽結束後雙方職球員爆發激烈衝突，成為國際新聞，事後雙方互相指摘對方暴力行為，但兩隊將面臨亞洲足協處罰。

事發於比賽結束後，雙方球員按慣例互相握手，但部分球員先則口角，繼而動武，兩隊職員衝入球場爆發群毆，球場保安亦無法阻止，場面極度混亂。

內地傳媒報道，事件起因是武里南聯球員不甘輸波挑起事端，其後武里南聯伊達耶夫向浙江後防董宇鎖喉，不過過程當中亦有武里南聯被浙江球員圍毆倒地。

武里南聯則於社交網站發文，上載連環圖，4號球員李安占士（Leon James）被一班浙江職、球員追打。

泰國傳媒則指，今次衝突是亞洲之恥，浙江球員試圖攻擊武里南聯球員汶馬探，伊達耶夫更遭對方群毆，拳打腳踢，呼籲亞洲足協必須嚴懲。

目前H組形勢緊湊，甲府風林、墨爾本城同得8分排1、2名，武里南聯、FC浙江同得6分排3、4名，4隊都有出線機會，但今次衝突事件後，可能令武里南聯及FC浙江齊齊被罰，最嚴重可能雙雙失去出線資格。