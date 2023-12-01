祖高域失落ATP獎項提名　球迷為其抱不平

ATP日前公布「體育精神獎」及「最佳進步獎」等各獎項的提名名單，其中「年終一哥」祖高域未有獲得任何提名，引來不少討論，有球迷更諷刺當局刻意針對祖高域，以致他未能角逐獎項。

祖高域今年狀態火熱，共奪得7項錦標，包括澳網、法網、美網及年終賽，並以「年終一哥」完成本季賽事，風頭一時無兩。

惟「一哥」最終無緣所有ATP獎項提名，令不少人感到意外，有球迷以本季曾登上「世一」的艾卡華斯作例子，指該位球手都曾在比賽中發脾氣，但今年都能與迪米杜夫、哈卡茲及仙拿競逐「體育精神獎」，認為祖高域遭到針對：「去年有人說祖高域不時場上發脾氣，因此不獲提名『體育精神獎』，但他每次落敗後皆表現得十分大方，場外亦參與不少慈善活動，但當局似乎沒有考慮以上因素。」

2013年溫網女單冠軍芭杜莉（Marion Bartoil）亦有為祖高域發聲，表示外界對該位塞爾維亞球手有偏見：「人們已習慣同一時代只有兩名頂尖球手爭奪獎項，例如拿度對費達拿，他們並不樂見有第3名球手來贏得所有冠軍。」