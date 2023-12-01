高海拔集訓見成果　何詩蓓美國賽400自奪季

香港女飛魚何詩蓓（Siobhan）小休復出，參戰豐田美國游泳公開賽，於美國時間周四（30日）亮相女子400米自由泳，「測試」一下自己經過高海拔訓練後的體能狀態，結果這位26歲好手以4分6秒32奪得銅牌，稍後Siobhan將角逐100及200米自由式等強項，力爭成為首位在這賽事奪冠的香港女泳手。

這是Siobhan自10月底完成三站世界盃激戰後首場賽事。她剛在亞利桑那州一個訓練營完成三星期集訓，希望利用當地的高海拔地勢環境，加強體能水平，同時也利用空檔時間重看早幾月的比賽片段，希望能詳細分析自己的表現，從微細處作出改善。畢竟她她由年中開始已連戰世界錦標賽、杭州亞運及世界盃，這些比賽片段正好為她提供大量數據加以研究。

來到美國游泳公開賽，Siobhan準備參加5項，她在400自與加拿大好手麥恩杜殊及美國天后列迪姬同場比拚，最終17歲的麥恩杜殊以3分59秒42奪冠，列迪姬以4分02秒38奪亞，而何詩蓓力壓東道主史密芙，而爭得銅牌。另外，何詩蓓亦在50米自由泳造出24秒62取得第5名。隊友鄭莉梅於50自造出26秒30並列54名。

10月份在三站世界盃一共擸走6金2銀1銅的Siobhan，將競逐100自、200自及100蛙，力爭佳績。