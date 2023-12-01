足總盃　標準流浪遇理文 再演入球騷

「足總盃」周六（2日）假旺角大球場爆發8強對決，標準流浪狹路相逢再鬥理文。兩軍都希望在「足總盃」踢出佳績，以填補在「高級組銀牌」出局之不快。雙方今季於聯賽碰頭曾合共炮製6個入球，今次重遇隨時又再鬥攻合演入騷！（無綫85台周六下午3時直播）

標準流浪在「高級組銀牌」4強不敵東方，未能殺入決賽，陣中首席射手伊巴謙承認士氣受挫，但認為足球比賽就是有贏有輸，直言這讓自己上了寶貴的一課。流浪經過近1個月的休息，伊巴謙盼能擊敗強敵理文，以重返勝軌：「雖然冇踢比賽成個月，但大家訓練都相當落力，狀態保持得好好。之前聯賽對理文自己梅開二度，希望今場可以繼續作出貢獻，幫球隊晉級。」值得一提，總教練王家中早前獲升任為球會技術總監，為球會旗下的超聯、超青及女子隊發展規劃方向。

理文上場於聯賽擊敗深水埗，終止盃賽的連敗走勢，主教練曾昭達認為經歷上月「高級組銀牌」4強失利後，球隊有更大決心在「足總盃」爭取好表現：「『足總盃』關乎到亞洲賽格，我哋當然重視，希望上場贏波之後，球隊可以波保持住個Form。」上月初理文曾於聯賽以4比2擊敗流浪，「達Sir」相信今場戰況依然非常緊湊：「呢場會係『55波』，流浪實力好強，伊巴謙亦喺射手榜榜首，有必要提防對手嘅反擊。」徐宏傑及列斯奧仍有傷在身，會繼續倦勤。

【雙方預計正選陣容】

標準流浪

門將：11.梁興傑

後衞：4.金旻奎 2.馬相訓 6.朴鍾範 27.李毅凱 19.姚浩明

中場：10.林嘉緯 5.林遼太 16.林衍廷

前鋒：21.伊巴謙 44.神田夢實

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：26.黃俊皓 5.余煒廉 14.荷西安祖 4.立花稜也

中場：7.保利臣 6.胡晉銘 23.黃威

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.基華尼頓