周六(2日)凌晨意甲，祖雲達斯憑中場拉比奧特入1球及補時4分鐘貢獻助攻，作客以2比1絕殺蒙沙，近9場聯賽取得7勝2和，以1分優勢力壓踢少1場嘅國際米蘭，暫時升上榜首。

開賽11分鐘，祖雲達就有1次入波黃金機會，左閘安達亞甘比亞素殺入禁區，遭對手侵犯，獲球證判12碼，但前鋒杜辛華荷域主射，被蒙沙門將迪基哥里奧撲出，佢補射又被迪基哥里奧擋到，認真黑仔。不過，祖雲達斯始終技勝一籌，僅過1分鐘就由拉比奧特接應角球頂入打開紀錄。

戰至補時出現高潮，後備上陣嘅蒙沙中場華倫天卡邦尼大腳斬入禁區，竟然門前大漏入網，亦係呢位18歲阿根廷新星今季首個入波。不過，踢補時4分鐘，拉比奧特右路突破傳中，由中堅加迪射入成2比1，協助祖記驚險全取3分。

根據OPTA統計，拉比奧特近2季各項賽事已經入13球，成為同期入波最多嘅意甲中場球員，呢位28歲法國國腳今夏幾乎離隊，最終續約1年，證明祖記留住佢係正確決定，拉比奧特將於明夏約滿，梗係要落力踢出身價波，爭取豐厚新約。