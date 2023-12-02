險陷出局邊緣！奧蘇里雲迎全英賽第100勝

世界「一哥」奧蘇里雲爭奪第8度奪走全英賽冠軍再走近一步，即使他不在最TOP狀態，然而周五仍頂得住中國周躍龍的施壓，更轟出兩桿「破百」以6比5險勝對手晉級，勇闖4強，並迎來生涯第100場全英勝仗。

奧蘇里雲與周躍龍的8強戰打得緊湊，雖然他開局即轟出一Cue125度，並一度拋離3比0的優勢，但中段卻發揮不穩，更曾落後4比5的出局邊緣，直至第10局「火箭」再突然「甦醒」，打出一Cue77度追成平手，再在決勝局再轟「破百」，交出一桿122度兼零封對手，以6比5取勝，並取得生涯第90個排名賽4強席位，亦意味着卓林普要至少躋身決賽，才能取代奧蘇里雲的「一哥」席位。

「在技術來說，我完全陷入困境。」47歲的奧蘇里雲賽後坦言:「從開始打我已經感到絕望，真是很差，我試圖去控制球的走位，但我在抽搐；最後兩局應該是我最能投入。」這位7屆世界冠軍續稱：「我跟團隊講能夠入8強已經很難以置信，現在進入準決賽實在很高興。」

奧蘇里雲在4強將面對伊朗的華法爾，再掀話題大戰，「他（華法爾）打得很好，我看到他的突破，他是一位出色的球員，有殺手本色，而且不怕任何人。」而華法爾是以6比4淘汰了中國的張安達，生涯首次晉入全英賽準決賽，當中更轟出3桿「破百」，狀態甚勇。

至於中國天王丁俊暉亦表現強勢，面對「金左手」威廉斯打足11局才能以6比5險勝晉級，當中打出6cue70+、有3桿「破百」，決勝局轟出一桿105度淘汰威廉斯，篤入最後4強，將撼卓林普爭逐決賽資格。