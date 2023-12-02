東亞盃外圍賽　港隊贏北馬利亞納群島止6連敗

中國香港女子代表隊周六（2日）緊接於珠海索卡體育訓練基地，出戰東亞女子足球錦標賽外圍賽（東亞盃）A組第2場賽事，面對北馬利亞納群島。港隊憑梁匡蕎、張煒琪齊齊梅開二度，加上陳詠詩、蘇鎧霖各建一功，最終以6比1大勝對手，暫時小組錄得1勝1負，兼終止國際賽6連敗頹勢。

首戰以11球大敗予北韓的港隊，今場陣容作出5個調動，由吳卓蔚把守最後一關，鍾貝琪的中路拍檔則改為郭藹嵐，王素嫻出任左閘，陳穎霖在中場掃蕩，關詠愉亦擔正，支援張煒琪、梁匡蕎攻堅。

雙方對上一次交手是在2012年的東亞盃外圍賽，當時港隊大勝11比0，相隔11年再碰頭，港隊今場繼續控制大局，25分鐘搏得十二碼，梁匡蕎操刀中鵠，率先打破僵局。9分鐘後隊長陳詠詩再下一城，加上臨完半場張煒琪接應隊友直線，單刀射破對方門將十指關，港隊領先3球返入更衣室。

易邊後港隊未有放軟手腳，52分鐘梁匡喬禁區內勁射破網。落後的北馬利亞納群島亦非完全捱打，曾有數次單刀機會，惟一一被吳卓蔚化解。港隊之後為加強活力，一口氣換入魏嵐、蘇鎧霖及湛靜雯，74分鐘卻被對手破蛋。

不過港隊之後連入兩球，83分鐘先由張煒琪接應胡彩瑤橫傳近門撞入，補時階段再靠蘇鎧霖頭槌「埋齋」，最終港隊成功守住勝局，以6比1擊敗北馬利亞納群島，繼今年4月在巴黎奧運女足亞洲區外圍賽擊敗巴基斯坦後，再嘗贏波滋味，周一（4日）早上小組最後一戰將會鬥蒙古。