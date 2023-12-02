球迷期待！拿度復出：我不會以一場發布會結束生涯

生涯擁有「22貫」的西班牙傳奇球星拿度，周五在社交平台宣布回歸，並落實下月、即2024年第一個星期舉行的布里斯班站作復出首戰。

「養傷休戰一年後，我相信現在是時候回來了，這會在1月第一個星期布里斯班，到時見！」37歲的拿度在社交平台上播出一段短片，從他今年受傷的一刻開始，到養傷、復操的片段都放在裡面，加上他自己的旁述，「我不會認為自己以這樣的方式結束網球生涯，我認為自己整個運動生涯都是在努力，所以我的網球生涯不會結束在一場發布會上。」

拿度今年1月18日在澳網次輪受傷，但仍堅持都最後結束比賽，其後接受磁力共振檢查後發現左腿髂腰肌二級損傷，要休息6至8周，接着在2月他退出了印第安韋爾斯及邁阿密兩站大師賽，世界排名跌出前10，其後一直在手術與恢復中渡過。

即使屬於他網球生涯後花園的法網，都要忍痛缺席，這是他19年來的第1次，擁有紀錄性14屆法網錦標的他，其後更表示2024年可能是他生涯的最後一年，意味着在明年掛拍。

目前世界排名已跌到633位的拿度，則透露在職業生涯最後一年很希望盡情享受比賽，他決定以因疫情已闊別了3年的布里斯班國際賽作為回歸戰場的第一擊，比賽將於12月31日至1月7日舉行，正好為下月14日展開的澳網作準備。