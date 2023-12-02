希斯基：珀斯訪悉尼綻放光芒

FC悉尼今季開季表現差勁，5場聯賽經已輸了4場，當中包括上星期於主場不敵西悉尼流浪者的打吡戰。

FC悉尼最大的問題就是入球數字不足，除了於擊敗阿德萊德聯的唯一一場勝仗中攻入5球外，其餘4場聯賽皆是顆粒無收。我認為他們未能找到球員填補方祖的空缺，乃是入球能力驟降的原因。然而，我感到陣中有球員應該可以交出更好的表現。

羅拔馬克未能重拾上季的好狀態，而有能力改寫戰局的祖羅利也未能交出最佳水平的表現。FC悉尼原本希望法比奧高美斯的加盟是用來替補方祖，奈何他暫時只攻入1球。不過，我依然相信如果法比奧高美斯腳風轉順的話，他有能力協助球隊重返正軌，故他需要盡快交出好表現。

珀斯光輝主場表現不錯，但他們作客表現認真麻麻，到目前為止3場作客聯賽全敗。

阿當泰加特是球隊的主力前鋒，但他今季的兩個入球都是於主場靠珀斯光輝壓得較前而攻入的。如果他們於作客時經常注重防守性的話，阿當泰加特就會變得孤立無援，相信今仗造訪悉尼亦不例外。

我認為珀斯光輝今仗最大的目標將會是避免敗走，他們會派出多人參與防務，試圖阻止對方有入球機會。由於FC悉尼入球能力及信心不足，所以珀斯光輝的戰術部署有可能會奏效。我預計，雙方在各不相讓的情況下，最終會打成平手而各得1分。