3大「苦主」放棄法律行動　愛華頓可望避過破產

愛華頓因為違反財政規例，被英超賽會判罰扣聯賽10分之後，曾經傳出般尼、列斯聯、李斯特城以愛華頓造成「不公平競爭」，導致呢3間球會降班為由，計劃將「拖肥糖」告上法庭。不過，根據英國《每日郵報》最新消息，3大「苦主」打算放棄法律行動，改為私下同愛華頓解決賠償問題，令「拖肥糖」避過破產危機。

愛華頓承認於2021/22年度違反利潤及可持續發展規則（PSRs），該季「拖肥糖」最終排英超16位護級成功，般尼排英超尾三降班，至於上季英超以尾二、尾三降班嘅列斯聯、李斯特城指愛華頓上季就應該被扣分及降班，同樣準備提出各追討賠償1億鎊，換言之3間球會總共追討3億鎊(約30億港元)賠償。

若然3大「苦主」採取法律行動，並獲得勝訴，愛華頓可能會因為無力賠償，導致破產，並再扣多9分，據悉般尼、列斯聯、李斯特城唔想做得太絕，令「拖肥糖」無法翻身，所以選擇庭外解決，希望達成「四贏」方案。

此外，愛華頓因應被扣10分判決，已經正式提出上訴，預料將於明年1月舉行聽證會，英超賽會將於3個月內完成處理上訴，希望球季結束前有定案，以免出現聯賽排名及降班球隊爭議。