曼聯打硬仗即投降　紐卡素乘勇降魔搶W

英超大戰，紐卡素主場迎戰曼聯，「喜鵲」雖然陣容不整，但近況唔差，上輪聯賽大炒車路士，亦喺歐聯賽和巴黎聖日耳門，曼聯聯賽3連勝對手只係弱隊，上仗歐聯對加拉塔沙雷已經贏唔到，今仗對爭標分子紐卡素隨時打回原形，紐卡素挾聯賽主場5連勝走勢出擊，主勝值得支持。（Now 621及611周日凌晨4時直播）

紐卡素受傷停問題困擾，缺陣球員超過10人，早前聯賽同歐聯曾經連敗喺多蒙特同般尼茅夫腳下，不過近期經已逐漸適應，上輪聯賽主場以4比1大勝車路士，阿歷山大伊沙克、安東尼哥頓都有「士哥」。

由於辛度東拿利長期停賽，造就17歲新星利維斯米利上位，一度交出驚喜表現，上仗歐聯若非補時被罰爭議性12碼，已經贏咗巴黎聖日耳門，可見球隊已重回正軌，配合聖占士公園主場威力，今仗贏面明顯睇高一線。

另一邊廂，「紅魔鬼」雖然喺英超3連勝，但對手只係富咸、盧頓同愛華頓，而且除咗呢3場勝仗，其餘賽事表現實在唔見得人，包括聯賽主場吞曼城3蛋，英聯盃主場對紐卡素亦輸0比3；去到歐聯賽場，作客哥本哈根輸3比4，上仗作客加拉塔沙雷亦只能打和3比3，門將奧拿拿成為「計時炸彈」，後防靠佢把關只會繼續吸引火力，令對方前鋒更加放膽起腳，曼聯守將無時無刻都要提心吊膽，真係輸龍門都輸死，曼聯今季好多場都係咁輸，相信今場都唔例外。

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