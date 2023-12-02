許建德再獲GT歐洲耐力賽年度錦標

香港車手許建德（Jonathan）上周末出席於倫敦舉行的2023 SRO Motorsport Group Awards年度頒獎禮，獲得本年度的GT世界挑戰賽歐洲賽耐力賽銅盃車手總冠軍的獎盃。許建德與兩名隊友英國車手Chris Froggatt及意大利車手Eddie Cheever III三人所屬的Sky Tempesta Racing車隊於今年的賽季共5站比賽4次取得三甲名次，表現出色。

許建德是首位奪得歐洲大賽冠軍的香港賽車運動員，他於2021年贏得GT歐洲耐力賽歐洲賽Pro-Am組別車手總冠軍，是該項歐洲大賽歷史上唯一一位獲得此殊榮的香港車手。Jonathan期望繼續代表香港征戰世界各地的GT錦標賽，並與全球最頂尖的好手角逐，吸取經驗增強他的實力。許建德參加的阿聯酋海灣12小時耐力賽將透過SRO官方網站進行直播。

該名港將現時亦在另一項由SRO所舉辦的世界巡迴賽的車手榜上領先，於下月初將進行最後一站比賽的洲際GT挑戰賽（Intercontinental GT Challenge），IGTC，許建德正以11分在該項賽事的獨立盃車手榜帶出。Jonathan希望奪得此項大賽錦標以完結2023年賽季，他將續與兩名合作無間的隊友並聯同謝榮鍵（Kevin），以四人組合駕駛93號的麥拿侖720S GT3 Evo戰車，出戰在亞斯碼頭賽道（Yas Marina Circuit）上舉行的本賽季IGTC最終戰，阿聯酋海灣12小時耐力賽（Gulf 12 Hours）。

「這是一個漫長的賽季，我期待取得更好成績來結束這一年。在贏得GT歐洲耐力賽銅盃後，我的目標是要贏得IGTC獨立盃冠軍；如果我們能像去年一樣，成功在這場12小時的比賽中取得三甲名次，那麼就足以獲得這個冠軍。能夠在同一年內贏得兩項大賽冠軍絕對是我夢寐以求的事。」