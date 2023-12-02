足總盃　理文4比3險勝標準流浪晉級

周六（2日）於旺角大球場爆發「足總盃」8強大戰，由標準流浪火併理文。雙方今場再次合演入球騷，尾段打少一人的理文，靠保連奴梅開二度，最終險勝4比3晉級，4強將面對冠忠南區對深水埗的勝方。

標準流浪休戰近1個月，今場派出兩名韓援金旻奎、朴鍾範鎮守後防，林遼太與林衍廷負責掃蕩，隊長林嘉緯連同神田夢實則在中場派牌，支援箭頭伊巴謙，而早前宣布退休的基藍馬，卻再出現在後備名單。理文方面由杜度、荷西安祖扼守中路，胡晉銘、顏樂楓組成雙防中，前線三叉戟保連奴、艾華頓及基華尼頓。

兩軍今場開賽初段踢得謹慎，直至10分鐘理文先有機會，艾華頓禁區頂窩利但不中目標。2分鐘後基華尼頓避過盧均宜，窄角度又抽高。18分鐘理文一次反擊，基華尼頓橫傳予艾華頓，後者禁區內被回防的林衍廷鏟跌，十二碼由保連奴操刀射入，助球隊領先1比0。3分鐘後保利臣傳中，門將梁興傑單手托出不遠，保連奴門前頭槌補中，流浪短時間內連失兩球。

理文之後再接再厲，27分鐘基華尼頓接應保連奴傳送，尾柱頂成3比0。落後的流浪嘗試反撲，34分鐘林嘉緯起腳，皮球省中荷西安祖手部，球證直指十二碼，神田夢實射入為球隊追近至1比3。臨完半場劉智樂禁區內又被對方踢跌，惟神田夢實今次卻射高，半場理文帶着兩球優勢返入更衣室。

易邊後流浪換入岡本玲仁加強攻力，49分鐘差點取得入球，神田夢實開出角球，劉智樂頭槌被陳嘉豪接實。不過55分鐘流浪再度失守，艾華頓罰球斬入禁區，逼使朴鍾範自擺老烏，落後至1比4。

流浪未有放棄，65分鐘理文後衞解圍不遠，金旻奎勁射抽高。4分鐘後荷西安祖解圍「撻Q」，伊巴謙連隨起腳得手，流浪追至2比4。76分鐘流浪錯失黃金機會，伊巴謙單刀卻未能射破陳嘉豪十指關。比賽尾段掀起高潮，後備入替的迪高惡意侵犯林衍廷，球證翻查VAR後決定向他出示紅牌。打多一人的流浪，82分鐘即靠伊巴謙攻入倒掛，可惜補時階段神田夢實罰球省中人再中楣，最終理文維持勝局，以4比3淘汰流浪。

流浪再於「足總盃」出局，賽後教練團拒絕接受記者訪問，而總監李輝立則簡單回應指：「依家流浪無主教練，由教練團負責，邊個唔想贏波，問題我哋十二碼又唔入，都要問班球員了解吓，再等傳媒主任同番大家講。」