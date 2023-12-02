祖高爾：期望喜鵲紅魔入球盛宴

我真的很期待紐卡素主場對曼聯的比賽。紐卡素狀態再度冒升中，儘管遇到了種種麻煩，曼聯在英超的狀態也很好，因此這場12月份的第一輪英超星期六尾場賽事，我期望會是一場精彩的入球盛宴！

紐卡素上周主場對陣車路士表現出色，周中作客巴黎聖日耳門也踢出水準，但可惜因VAR的爭議性判決令他們未能全取3分。儘管陣中有部分主力球員受傷缺陣，但領隊艾迪賀維成功令全隊上下注入了一種在無控球權的情況下努力壓逼對手的風格，然後在球隊贏回控球權時靠反擊懲罰對手。

我想在此特別強調紐卡素的前線球員。在過去幾周，阿歷山大伊沙克、安東尼哥頓和米基爾阿米朗在攻防兩端中都表現出色，他們在無球時壓逼對手的能力，以及不時協助閘位球員防守，然後又擁有前場埋門最後一腳的本能和冷靜，使他們成為艾迪賀維體系中不可或缺的一部分。

儘管今季要兼顧歐聯，但艾迪賀維仍然表現出色。尤其考慮球隊目前仍然不具備定期應付歐洲和國內比賽所需的陣容深度，正如最近幾場正選和後備都出現了一些年輕梯隊球員的面孔，所以他在有限條件下，已盡最大可能挖掘球員的最高上限，球員也用出色的表現回應。

至於曼聯方面，我原以為他們的聯賽連勝走勢上周要被結束，但我所看到的上輪比賽給人留下深刻印象，這是很長一段時間以來，首次見到曼聯在一場比賽佔據了主導地位並輕鬆贏波，看起來似乎有一點強勢回歸的感覺。

年輕的阿歷賀度加拿祖在比賽初段技驚四座的倒掛金球有助曼聯入局，但之前經常會看到曼聯在比賽中無故犯錯導致每場險勝的局面。我認為情況改變，其中很大一部分必須歸功於哈利馬古尼。他為曼聯後防線帶來了穩定性和領導能力，並在過去兩場英超與域陀連迪路夫一起保持不失，對曼聯來說這是目前最好的中堅組合。

雖然如此，我認為曼聯本周末對紐卡素時將會失球，這兩名中堅球員正在為球隊其他球員在場上好好發揮自己的天賦打下堅實的基礎，在對愛華頓時首度擔正的年輕中場高比馬恩奴就充分證明了這一點。整季以來，中場重心一直是曼聯的一大問題，坦哈格最終咬緊牙關進行改變，並為他自己帶來回報。這位年輕人非常出色，雖然作為球員的能力非常高，但我認為在他身後的哈利馬古尼和域陀連迪路夫的存在和經驗，對他不斷提場並幫助他完成比賽將是關鍵。

紐卡素在過去 6 場主場比賽贏5 場，聖占士公園球場的球迷將繼續擔任球隊的最佳第12人，不過曼聯今季也多次展現其韌力，尤其當背水一戰及被普遍球迷看淡時，往往能取得佳績。我預計今場將會和氣收場，希望能上演像2:2般的入球大戰。