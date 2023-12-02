香港壁球賽移師戲曲中心上演　海外球手直呼過癮

香港壁球公開賽從周六（2日）起，一連兩日移師到戲曲中心文化廣場舉行，是日率先上演準決賽，其中首場女子組4強，3號種子蘇曼達直落3局擊敗世界「一姐」舒雅賓妮，蘇曼達賽後大讚這個在戶外搭建的場地氣氛一流，使自己更能打出水準。

這項賽事首3個比賽日皆在香港壁球中心上演，準決賽及決賽會在西九文化區戲曲中心文化廣場戶外搭建的四面玻璃場舉行，使香港成為全球第2個使用全新玻璃地板球場的地方。

是日先進行首場女子組4強，由世界「一姐」舒雅賓妮迎戰3號種子蘇曼達，不過排名較低的蘇曼達入局較快，把握「一姐」出現較多失誤，一鼓作氣領先至6比2，其後舒雅賓妮嘗試力追，無阻蘇曼達以11比8先下一城。蘇曼達之後兩局愈戰愈勇，分別贏11比4及11比3，僅花30分鐘，就直落3局淘汰舒雅賓妮晉級周日（3日）的決賽日。

蘇曼達賽後受訪時直言，更喜歡在這個戶外場地作賽，形容現場氣氛非常熱鬧，令她比賽時更興奮，她笑道：「這個場地的質素非常好，球迷亦非常熱烈地打氣，氣氛明顯較此前的比賽日熾熱，令我更有動力在觀眾面前打出好表現。」

對於今場直落3局淘汰「一姐」晉級，蘇曼達指一直相信自己有能力擊敗對方，因此對賽果未感太大意外：「我知道如果自己能發揮水準，就有能力與任何對手抗衡，當然舒雅賓妮今場似乎未達最佳狀態，很高興我能把握機會獲勝。」談到壁球成為2028年洛杉磯奧運項目，她盼能夠出戰這項大賽，並計劃以奧運為職業生涯最終章。