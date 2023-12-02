賽馬會菁英盃　又地區打吡！深水埗鬥大埔

「賽馬會菁英盃」周日（3日）頭場賽事，A組的深水埗與大埔假九龍灣公園合演「地區打吡」。近期演出有明顯改善的深水埗，面對賽前在小組排榜首的「綠戰士」，雙方為終止連敗走勢，定當全力應戰！（周日下午3時開賽）

深水埗上場雖在聯賽不敵爭標分子理文，但整體發揮備好評，小將黃琛喆（Sherman）認為球隊在新帥陳浩然帶領下，表現正逐步改善：「上場球隊面對理文有波入，表現絕對唔差，我覺得我哋係向緊啱嘅方向進發，對住大埔我哋會堅持自己嘅踢法，跟足教練嘅指示。」年僅18歲的Sherman於英國完成中學課程後，今季加盟深水埗首戰港超，他承認對早早獲得聯賽地標戰的機會感驚喜，並希望努力爭取更多上陣機會。軍情方面，尼高拉斯坐完波監，今場有望重返正選名單。

大埔上場以1球不敵晉峰，令人意外地在「足總盃」首圈止步，更有鍾偉強兩黃一紅被逐，今場要停賽。此外卡朗、謝臣及陳肇鈞等球員均有傷在身，多位主力缺陣情況下，如何部署成為令主教練李志堅傷盡腦筋的難題：「主力球員受傷停賽，對戰力肯定有影響，大埔今季開局走勢好，落到場對手自然更加唔會鬆懈，我哋臨場要點樣應對，相信球員仲要啲時間去消化吓。」「堅Sir」再次指出大埔攻力有待加強，並透露管理層有意在轉會窗重開後增兵，以加強球隊實力。