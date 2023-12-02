賽馬會菁英盃　東方對香港U23 年輕人天下！

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「賽馬會菁英盃」A組周日（3日）假旺角大球場上演壓軸戲碼，由東方鬥香港U23。剛剛在分組賽打開勝利之門的東方，要延續強勁走勢，就要問過以年輕球員為骨幹的香港U23，且看哪位後起之秀能夠挺身而出，掌握勝負關鍵。（on.cc東網周日晚上6時直播）

各項賽事已錄得7場不敗的東方，上場以4比1反勝港會，取得今季「賽馬會菁英盃」首勝，今場當然希望延續強勢。主教練盧比度則希望球隊繼續進步，尤其要改善入局較慢的情況：「球員一開波就要撻着，如果唔係就會好似上場對港會咁畀對手搶得先機，尤其呢場香港U23班嘅年輕球員好跑得，更加唔可以鬆懈。」孫銘謙及余在言皆因傷上陣成疑，好消息是黃梓浩傷愈後，今場有望復出。

上場梅開二度的馬希偉（Timmy），連續兩場「賽馬會菁英盃」有斬獲，成為球隊在分組賽保持不敗的功臣。今季各項賽事已累積攻入4球的Timmy，就希望可以延續好腳風：「當然唔會自滿要繼續進步，落到就要有表現畀教練睇到，希望入波陸續有嚟。」

香港U23上月中出戰今季首場「賽馬會菁英盃」，雖然以0比1僅負大埔，但表現就贏盡掌聲，主教練司徒文俊認為球隊透過該仗挽回不少信心。香港U23今年8月曾在聯賽以0比3不敵東方，「司徒Sir」承認雙方實力存在差距，但仍不忘鼓勵球員：「每場波對我哋都係挑戰，希望球員認識到自己嘅進步同時，要勇於把握每次進步的機會。」

兩軍繼開咧戰後再碰頭，香港U23主力中堅杜國樑（Alex）相信球隊在「賽馬會菁英盃」，有能力縮小與對手的差距。Alex希望球隊能夠延續早前對大埔時的表現，爭取在後場組織方面做得更好：「我哋喺嗰場波踢得唔差，尤其由後場開始用波搵到唔少進攻空間，係見到自己同球隊係一齊進步緊。」

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：40.鍾凱文

後衞：17.柳志成 3.高素巴耶夫 15.黃浩然 30.黃梓浩

中場：27.馬高斯 20.丹尼爾 16.梁振邦

前鋒：11.黃皓雋 7.巴科爾 23.馬希偉

香港U23

門將：25.雲天樂

後衞：20.嚴啟倬 6.杜國樑 5.梁煒烽 33.宏愷志

中場：8.鄧筵霑 14.鄭進泓 23.何瀧浩

前鋒：9.何家智 10.林學曦 3.李樂謙