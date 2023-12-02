港超聯　均業北區主場初體驗硬撼傑志

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周日（3日）於北區運動場上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」第11周賽事，由均業北區硬撼傑志。北區貴為聯賽其中一隊未敗之師，加上首度主場出擊，定當傾盡全力為主場球迷帶來驚喜；至於「藍鳥」在「亞冠盃」篤定出局後，勢集中精神全力應付本地賽事。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時同步免費直播）

均業北區迎來升上港超後首場主場賽事，主教練梁志榮表示球隊上下都十分期待，並對北區運動場讚不絕口：「草地質素喺今季各個球場排頭幾位，環境都幾靚，四周比較空曠，附近只有泳池同一間學校。」「細榮」過去身為傑志教練團成員多年，他承認熟悉對方球員，但不認為會因此嘗到甜頭，球隊目標很清晰，就是有分落袋。

中場何振廷約滿離開傑志後，首度面對舊東家，他表示會以平常心應戰：「上年外借南區試過對傑志，嗰陣會諗多啲，好想表現自己。但今年反而無咩感覺，落到場就盡力踢，目標幫球隊繼續保持不敗。」球隊賽前特赴北區運動場操練，「阿廷」大讚球場草地質素：「可能係香港最好嘅幾個球場之一」「阿廷」希望屆時可以有更多北區球迷入場打氣。

傑志周中才在亞冠惡鬥全北汽車，暫代主教練金東進（Kim）透露部分球員略帶疲態，不排除是役會作出少量輪換，但強調北區絕不容易應付：「雖然對手新升班，但由『細榮』執教一定唔會太差，加上陣中好多年青球員都具備港超經驗，有一定質素，好似『阿廷』（何振廷）同Jordan（林樂勤）咁。」Kim續指球隊目前踢少場，落後榜首理文6分，餘下每場聯賽已再沒有失分空間。

對手北區首次在主場出賽，後衞羅梓駿笑言預計當日，一定有很多當地居民到場為主隊打氣，相信氣氛與作客大埔運動場相似。除此之外，對於有機會首次與恩師梁志榮交手，「羅梓」感到十分興奮：「由細到大都跟開『細榮』，佢係一名主張進攻同控球在腳嘅教練，大家都好熟悉對方，所以非常期待。」

【兩隊預計正選陣容】

均業北區

門將：1.林駿杰

後衞：2.張俊軒 3.柏度 6.葉卓文 4.韋法頓

中場：11.肯迪 22.劉君正 14.何振廷

前鋒：73.黃偉國 7.馬圖斯 27.林樂勤

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：2.羅梓駿 18.周緣德 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：10.基爾頓 16.陳俊樂 17.米基爾

前鋒：89.恩查 27.迪美路夫 7.明加索夫