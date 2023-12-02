佐藤壽人：紅鑽訪北海道可保不敗

北海道札幌岡薩多上星期作客以3比1擊敗了FC東京後，近3仗保持不敗，確定可再次以中游成績完成今季日職。

這場客場勝仗的關鍵在於北海道札幌岡薩多成功突破FC東京的嚴密的防線，並直插對方防線身後的位置。小柏剛的好表現亦加強了北海道札幌岡薩多的前線進攻力，他能夠於空位作出接應，所以今仗這個進攻武器肯定會為浦和紅鑽的一對中堅帶來問題。

至於浦和紅鑽，上周末他們主場以2比3不敵福岡黃蜂，近3場聯賽未嚐一勝，而近兩場主場聯賽更加錄得連敗。球隊錄得頹勢的主要原因就是後防欠穩，最近每當失去控球權的時候，攻守平衡方面都做得不好。

不過，浦和紅鑽陣中擁有阿歷山大舒侯斯這位高質素的球員坐鎮，他不但於後防領軍得宜，更為球隊提供入球威脅，他面對福岡黃蜂時剛好攻入今季個人的第6個入球。

我預期，浦和紅鑽今仗防守表現將會有所改善，特別是會更加集中不會給予北海道札幌岡薩多太多空位。進攻方面，我依然難以找到浦和紅鑽取得入球的方法，而我亦預期北海道札幌岡薩多比賽大部份時間將會控制戰局。最終我認為今場煞科戰，雙方會在此消彼長的情況下，打成平手，各得1分完成今季聯賽。