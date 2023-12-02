2024歐國盃今晚抽籤　邊隊落入死亡之組？

2024年德國歐國盃分組賽，周日(3日)凌晨將於德國漢堡進行抽籤，歐洲足協已宣布分檔情況，衞冕嘅意大利落入第4檔，而克羅地亞同荷蘭都係第3檔，隨時出現死亡之組。

24支決賽周隊伍現時已決出21隊，最後3席將透過明年3月附加賽產生，2024年德國歐國盃決賽周將於明年6月14日至7月14日舉行。

24支球隊將分成6組，每組4支球隊，分檔如下：

第1檔：德國、葡萄牙、法國、西班牙、比利時、英格蘭

第2檔：匈牙利、丹麥、阿爾巴尼亞、奧地利、土耳其、羅馬尼亞

第3檔：蘇格蘭、斯洛文尼亞、斯洛伐克、捷克、荷蘭、克羅地亞

第4檔：塞爾維亞、意大利、瑞士、附加賽A、附加賽B、附加賽C

歐國盃分檔係根據外圍賽成績排名決定，第1檔係主辦國德國加5支外圍賽成績最佳球隊，第2檔係其餘5支首名出線球隊，加1支最佳次名球隊，因此阿爾巴尼亞、土耳其、羅馬尼亞、匈牙利同丹麥都喺第2檔。

一路排落去，荷蘭、克羅地亞都喺第3檔，第4檔就有意大利同塞爾維亞，最極端情況係第2檔丹麥、第3檔荷蘭、第4檔意大利抽埋同一組，加埋第1檔任何一隊，咁就大件事。