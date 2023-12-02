費度：洛杉磯封「侯」入總決賽

衞冕美職季後賽總冠軍FC洛杉磯將會硬撼應屆美聯盃冠軍侯斯頓戴拿模，兩支擅於應付淘汰賽的球隊料會為爭奪總決賽入場券而作出龍爭虎鬥。

我球員時代司職門將，所以對於FC洛杉磯門將基利比奧於球隊1比0擊敗西雅圖海灣者一戰中的好表現，留下了深刻印象。他作出了多次精彩的撲救，令球隊沒有出現失球的情況，繼續保持著贏波機會，這正是你晉身到淘汰賽較後階段時所需要交出的表現。球隊取得零封成績他的功勞最大，他亦是FC洛杉磯能夠躋身西岸決賽的主要原因。

另外，丹尼斯保亞加再一次為FC洛杉磯攻入一個妙絕的奠勝球，首先他在左路以高速引球推進，然後再怒射入網，簡直是炙手可熱。他對上8場替球會和國家隊上陣的比賽，一共攻入12球，腳風甚順，所以今仗我將會留意他的演出。

然而，有時我感到FC洛杉磯的後防看來有點形同虛設，特別是基亞連尼速度欠奉，有可能成為侯斯頓戴拿模嘗試作出突破的缺口。

侯斯頓戴拿模擊敗肯薩斯體育會一戰中，側擊方面相當具危險性，我認為尼爾遜昆路尼斯於左路位置份外醒神，帶來巨大威脅。

卡拉史基拿是一位創造力強大的球員，有能力於前場為對方後防製造很多問題，所以FC洛杉磯要提防他於右路產生的威脅。而正正是中場中路的赫達靴里拉於上仗開出的角球，成功為尼高拉斯艾斯高巴的入球交出了一次助攻，他絕對是侯斯頓戴拿模攻守的命脈。

但我認為侯斯頓戴拿模前線把握力不足，跟FC洛杉磯的丹尼斯保亞加實在難以相提並論，加上FC洛杉磯今仗擁有主場優勢，兼且前線有丹尼斯保亞加這位近況大熟大勇的射手坐鎮，故此，我預計FC洛杉磯將可獲勝，再次殺入總決賽。