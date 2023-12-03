歐國盃抽籤英格蘭有運行　意西陷死亡之組

明年6月展開嘅歐國盃決賽周，周日(3日)凌晨喺主辦國德國舉行分組賽抽籤，被視為奪冠熱門嘅英格蘭抽到上上籤，成功避開一眾名牌勁旅，不過衞冕嘅意大利就冇咁好彩，佢哋落入被視為「死亡之組」嘅B組，同組有西班牙同克羅地亞2大勁旅，爭出線有惡鬥。

喺外圍賽8戰6勝2和嘅英格蘭籤運一流，被編入C組嘅「三獅兵團」將會對塞爾維亞、丹麥同斯洛文尼亞，正常情況下好大機會首名出線。如果英格蘭真係順利拎到首名，16強會對其中一隊「小組最佳第3名」，8強對手亦係其他小組次名，最快要到4強先會對小組首名出線球隊。

有到場出席抽籤嘅英格蘭領隊修夫基表示：「我哋參加過好多次抽籤，每次感覺都係一樣，比賽唔係紙上談兵，我哋想避開某1、2支球隊，但面對嘅對手大部份都好有實力。我哋好清楚國內球迷對英格蘭嘅期望，球隊亦做好準備去回應大家嘅期盼。」

今屆抽籤最矚目係A組，意大利、西班牙同克羅地亞3大名牌都喺呢組，意大利同西班牙都係上屆4強份子，準決賽交鋒就要踢到互射12碼先由意大利晉級。分組賽其餘焦點對碰，D組荷蘭同法國備受注目。2024歐國盃會喺明年6月14日開幕，揭幕戰由德國對蘇格蘭，7月14日進行決賽。

歐國盃決賽周分組形勢

A組●德國、蘇格蘭、瑞士、匈牙利

B組●西班牙、意大利、克羅地亞、阿爾巴尼亞

C組●英格蘭、斯洛文尼亞、丹麥、塞爾維亞

D組●法國、荷蘭、奧地利、附加賽A勝方

E組●比利時、斯洛伐克、羅馬尼亞、附加賽B勝方

F組●葡萄牙、土耳其、捷克、附加賽C勝方