曼聯又輸！作客前8球隊2年未贏過！

曼聯又輸一場！周日(3日)凌晨英超大戰，曼聯作客0比1不敵紐卡素，延續作客對前列份子「九死一生」嘅頹勢。據Opta數據顯示，曼聯自2021年10月贏熱刺後，作客對住聯賽前8名球隊從未贏過。曼聯領隊坦哈格賽後死撐球隊堅強，一定可以再次反彈。

曼聯今場安排勞基梳爾踢左中堅，前鋒就意外由安東尼馬迪爾代替海倫擔正，不過面對主場氣勢強勁嘅紐卡素就全場捱打。紐卡素有超過20次攻門，包括捷比亞罰球射中楣底彈出，最終喺55分鐘由安東尼哥頓接應捷比亞傳中，近門射入全場唯一入球。

曼聯今季作客熱刺、阿仙奴同紐卡素都輸晒，數據顯示「紅魔鬼」自2021年喺蘇斯克查帶領作客贏熱刺後，喺英超13次作客對排喺聯賽前8名球隊，只有3和10負嘅羞家戰績。坦哈格賽後被問到呢個問題就大耍太極：「我等緊你(記者)問呢條問題，你哋嘅工作就係睇出當中嘅問題，我哋有主場狀態、作客狀態，依家呢個問題我哋一定會解決。」

曼聯周四(7日)凌晨會喺英超快車大戰車路士，坦哈格就話有信心球隊會反彈：「呢支球隊非常堅強，我喺季初對曼城慘敗後，大家仍然團結一致，按計劃向前邁進。我聽日會同球隊檢討今場比賽，然後為周中比賽做好準備。」