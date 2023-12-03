洛迪高高斯5場創造11球　搶比寧咸風頭

周日(3日)凌晨西甲，皇家馬德里主場以2比0擊敗CF格蘭納達，各項賽事取得5連勝，合共轟入17球，火力驚人，皆因前鋒洛迪高高斯狀態勇猛，呢位22歲巴西國腳今場又射入1球，近5次為「銀河艦隊」上陣創造11球，包括射入7球及4次助攻，效率極高，搶晒隊友「人氣王」祖迪比寧咸風頭。

皇馬實力遠超護級份子CF格蘭納達，加上對手門將魯爾費南迪斯開賽11分鐘就傷出，由後備門將安祖費利拿入替，令「銀河艦隊」優勢更明顯，並於上半場26分鐘透過1次美妙組織，卻奧斯直傳，由巴謙戴亞斯近門射入打破缺口。

換邊之後初段，祖迪比寧咸起腳被門將安祖費利拿撲出，洛迪高高斯補射入網，連續5次為皇馬上陣都有波入。皇馬今季失去傳奇射手賓施馬之後，並未簽入具級數前鋒，加上進攻主力雲尼斯奧斯祖利亞早前受傷長抖，令人擔心球隊攻力會下滑，但洛迪高高斯以行動證明自己有能力撐起「銀河艦隊」鋒線，對於皇馬及巴西國家隊都係一件好事。

皇馬近9場聯賽取得7勝2和，繼續憑較佳對賽成績，力壓同分嘅基羅納，佔據榜首之位。