港超聯 均業北區主場初體驗硬撼傑志
2023年12月03日 14:05
東網電視更多新聞短片
港超聯：均業北區 vs 傑志
收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：
「中銀人壽香港超級聯賽」今季首次來到北區運動場，周日（3日）有均業北區主場出擊，挑戰衞冕的傑志。北區派出柏度及葉卓文鎮守後防中路，羅曉聰復任正選，與劉君正及伊泰路坐鎮中場，為肯迪及羅港威輸送彈藥；傑志則有黃洋今季首次於聯賽擔正，與基爾頓及米基爾組成3人中場，前線有迪米路夫及明加索夫等負責攻堅。
均業北區正選：
1 林駿杰 [GK]
2 張俊軒
3 柏度
4 韋法頓
6 葉卓文
8 伊泰路
9 羅港威
10 羅曉聰
11 肯迪
22 劉君正
27 林樂勤 [C]
傑志正選：
1 王振鵬 [GK]
5 艾里奧
7 明加索夫
10 基爾頓
15 羅拔圖
17 米基爾
18 周緣德
19 黃洋
27 迪美路夫
77 費蘭度
95 陳晉一
均業北區後備：
16 張桂華 [GK]
7 馬圖斯
13 朱偉鈞
14 何振廷
17 周家樂
20 陳曜燃
21 蘇啟浚
33 蕭世充
73 黃偉國
77何浚皓
94 韋健豪
99 陳浩嘉
傑志後備：
91 石皓心
2 羅梓駿
8 伊高沙托尼
16 陳俊樂
26 羅素
28 鄭展龍
32 袁振謙
74 甘智健
89 恩查
96 馬斐
99 潘沛軒
--------------------------------------------
周日（3日）於北區運動場上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」第11周賽事，由均業北區硬撼傑志。北區貴為聯賽其中一隊未敗之師，加上首度主場出擊，定當傾盡全力為主場球迷帶來驚喜；至於「藍鳥」在「亞冠盃」篤定出局後，勢集中精神全力應付本地賽事。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時同步免費直播）
均業北區迎來升上港超後首場主場賽事，主教練梁志榮表示球隊上下都十分期待，並對北區運動場讚不絕口：「草地質素喺今季各個球場排頭幾位，環境都幾靚，四周比較空曠，附近只有泳池同一間學校。」「細榮」過去身為傑志教練團成員多年，他承認熟悉對方球員，但不認為會因此嘗到甜頭，球隊目標很清晰，就是有分落袋。
中場何振廷約滿離開傑志後，首度面對舊東家，他表示會以平常心應戰：「上年外借南區試過對傑志，嗰陣會諗多啲，好想表現自己。但今年反而無咩感覺，落到場就盡力踢，目標幫球隊繼續保持不敗。」球隊賽前特赴北區運動場操練，「阿廷」大讚球場草地質素：「可能係香港最好嘅幾個球場之一」「阿廷」希望屆時可以有更多北區球迷入場打氣。
傑志周中才在亞冠惡鬥全北汽車，暫代主教練金東進（Kim）透露部分球員略帶疲態，不排除是役會作出少量輪換，但強調北區絕不容易應付：「雖然對手新升班，但由『細榮』執教一定唔會太差，加上陣中好多年青球員都具備港超經驗，有一定質素，好似『阿廷』（何振廷）同Jordan（林樂勤）咁。」Kim續指球隊目前踢少場，落後榜首理文6分，餘下每場聯賽已再沒有失分空間。
對手北區首次在主場出賽，後衞羅梓駿笑言預計當日，一定有很多當地居民到場為主隊打氣，相信氣氛與作客大埔運動場相似。除此之外，對於有機會首次與恩師梁志榮交手，「羅梓」感到十分興奮：「由細到大都跟開『細榮』，佢係一名主張進攻同控球在腳嘅教練，大家都好熟悉對方，所以非常期待。」