何詩蓓100自破大會紀錄封后 美國公開賽奪3金1銅

何詩蓓以3金1銅完成今站比賽。(Getty Images)

香港「女飛魚」何詩蓓於香港時間周日（3日）早上出戰美國游泳公開賽，女子100米自由泳決賽以破大會紀錄時間52秒94奪金，以3金1銅完成今站比賽。

香港26歲泳手何詩蓓（Siobhan）早前於美國亞利桑那州訓練營進行3星期高海拔訓練，今站強勢出擊，於400米自由泳奪銅、200米自由泳及100米蛙泳奪金，其中100蛙時間（1分06秒05）不但打破塵封7年的香港紀錄，更達到巴黎奧運「A標」，取得個人第5張巴黎奧運入場券。

何詩蓓煞科日出戰另一主項100米自由泳，她在初賽造出54秒22，以總排名第4晉級，其後決賽再游出52秒94刷新大會紀錄，最終以0.23秒之微險勝美國泳手Torri Huske封后。這是Siobhan今季第10次游進53秒內，她曾於柏林站世界盃游出史上第3快時間52秒02，之後亦能保持穩定表現。

總結今站賽事，何詩蓓在5個項目之中，奪得3金（100自、200自、100蛙）1銅（400自），另外50米自由泳得第5名。