盧卡祖域破189日入球荒　改寫A米另類歷史

周日(3日)凌晨意甲，AC米蘭缺少2位射手基奧特、拉菲爾利亞奧之下，副選前鋒盧卡祖域終於發威，射入加盟A米以來第1個入波，打破個人189日入球荒，並成為「紅黑兵團」史上首位入波嘅塞爾維亞球員，協助AC米蘭主場以3比1擊敗費辛隆尼，取得聯賽2連勝。

基奧特今場仍然需要停賽，拉菲爾利亞奧繼續養傷，教練皮奧利惟有焗用「不射之男」盧卡祖域擔任正選，呢位25歲塞爾維亞國腳大踢爭氣波，上半場43分鐘把握對手解圍不遠，凌空抽射入網，打開紀錄。

根據意大利《米蘭體育報》統計，盧卡祖域對上1次入波已經係今年5月27日意甲為費倫天拿上陣對羅馬，相隔189日終於再次建功。

盧卡祖域近年經歷大起大落，效力法蘭克福期間，曾於2018/19年球季上陣48場入27球打出名堂，並被皇馬收購，但未能喺呢支西甲勁旅立足，其後被外借返去法蘭克福，上季正式轉投費倫天拿，但表現都係冇料到，今季被外借去A米，上陣10次終於入波。

AC米蘭今場再憑基斯甸普列錫、湯姆利各入1球，一度領先3球，費辛隆尼只能喺82分鐘入波破蛋。