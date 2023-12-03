祖高爾：熱刺若不改打法　曼城隨時贏6:0

當你連續輸掉3場比賽時，曼城也許不是熱刺想在周日面對的對手。

對於曼城這支球隊，除了期待他們繼續一路高歌猛進外，你還能說甚麼？看看他們在周中歐聯雖然一度以0:2落後，但也成為了最終的勝利者。在上周對利物浦的比賽打和，雖然可說是公平的賽果，但我總覺得曼城有能力隨時再入球，當然最終沒有做到這一點，這主要歸功於利物浦負隅頑抗，不過我認為，周日對熱刺的比賽將是一個非常不同的故事。

儘管曼城聯賽遭遇兩連和，而周中的表現也未算最理想，我認為哥迪奧拿將利用此鞭策球員，並期待他們用表現說話踢出一場驚為天人的比賽，為12月的密集賽程有個好開始外，也能警戒一眾列強分子。

艾寧夏蘭特最近入球停不了，面對本季14場比賽只有4場不失球的熱刺，再加上今場熱刺隨時再度排出賓戴維斯及艾馬遜的中堅組合，相信他已磨拳擦掌準備「士哥」。

對熱刺來說，諷刺的是他們在過去3場比賽中都能先入球，但卻無法維持優勢至完場。我認為這表明其後備球員欠缺經驗及足夠的能力，相反曼城後備的深度及球員質素之高，令其將真正能夠在 90 分鐘的比賽利用這一點，從頭到尾統治比賽。

普斯迪高路帶領的熱刺目前沒有喘息空間。在近況不佳的情況下，傳來更多不幸的傷病消息，中場賓坦古亞將養傷至新年才能復出，無疑令熱刺雪上加霜。我想我們一早已知道熱刺缺乏足夠的陣容深度，可能是他們遲早滑落的原因，但在如此短的時間內受到如此多的關鍵球員因傷缺陣，可算是運氣不佳。

雖然我很欽佩普斯迪高路，而且在今季的比賽中一直是他的忠實粉絲，但如果他試圖繼續在曼城的主場中維持最近幾周的高位防守和逼搶，我會感到震驚。我擔心如果他堅持自己的原則，他們可能會像待宰的羔羊一樣，受到更重的打擊。

熱刺近幾年對曼城的表現特別出色，有一點剋星的感覺，近8次對賽贏5場。然而，我認為這種情況不會在本周末繼續下去，我預測曼城至少贏3:0。如果熱刺不針對性地作出改變，不打穩守突擊的話，我認為我們可能會看到更懸殊的 5:0或6:0 戰果。