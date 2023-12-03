曼城發動閃電戰　半場夠贏熱刺

英超前列大戰，曼城主場對熱刺，「藍月亮」曼城上輪聯賽領先之下，臨尾失守遭利物浦逼和1比1，兼且被阿仙奴搶走榜首席位，今仗不容再失，勢必加強攻勢，爭取入多幾球盡快奠定勝局。至於熱刺表現急轉直下，遭遇3連敗，防線人腳不整，恐怕難以抵擋主隊強攻，以曼城今季英超6次主場上半場全部領先嘅走勢，一於再捧半場主勝。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

剛於歐聯以3比2擊敗RB萊比錫嘅曼城，一向踢法充滿侵略性，特別係主場發揮非常穩定，一度錄得各項賽事主場23連勝，直至上輪英超被利物浦逼和先至斷纜。

其實「藍月亮」該仗表現不俗，上半場27分鐘就由艾寧夏蘭特射入打開紀錄，之後亦不乏入波機會，可惜未能把握，為失分埋下伏線。經此一役之後，相信曼城已經吸取教訓，今仗不但要盡快領先，亦要爭取入「保險球」，以免夜長夢多。

另一邊廂，熱刺因為受到傷兵及主力停賽問題打擊，已經失去季初銳氣，近期不但以1比4大敗於車路士腳下，甚至不敵狼隊，上仗領先之下，亦以1比2輸畀阿士東維拉，防線弱不禁風。由於中堅雲迪尹繼續養傷，另一位中堅基斯甸羅美路今場仍然需要停賽，焗用右閘艾馬遜客串中堅，預料熱刺後防表現難有改善，隨時上半場就會失守。

更多賠率：