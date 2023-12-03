賽馬會菁英盃　大埔3球輕取深水埗

「賽馬會菁英盃」周日（3日）假九龍灣公園爆發「地區打吡」，A組深水埗鬥大埔。結果「綠戰士」憑陳肇鈞、馬卡雷拿及馬高斯山度士的入球，以3比0輕取深水埗。

深水埗正選派出戴廷匡、劉家城及張廣然3位U22兵，馬高域兄弟坐鎮中場，支援箭頭鄧嘉；「綠戰士」則有加比爾及馬高斯山度士鎮守後防，王顯琛、陳肇鈞及馮冠鳴組成3人中場，雷仙奴夥拍馬卡雷拿於前線衝鋒陷陣。

大埔形勢上明顯佔優，2分鐘馬卡雷拿中路強行突破，殺入禁區一射高出。9分鐘蔡立靖「K角位」附近推大位起腳，考驗不到戴廷匡。「綠戰士」努力好快收到回報，14分鐘蔡立靖開出罰球，加比爾禁區內頭鎚二傳，陳肇鈞門前加一頭，個波剛剛好過白界，大埔先拔頭籌。深水埗攻勢不多，21分鐘艾雲馬高域接應角球頭鎚攻門，未能命中目標。

易邊再戰，深水埗攻勢未見起色，大埔就繼續靠雷仙奴發圍。56分鐘，雷仙奴右路突破，窄位起腳高出。65分鐘，陳肇鈞左路落底傳中，伏兵遠柱的馬卡雷拿一射入網，大埔拉開比數。71分鐘，大埔再靠角球攻勢，由馬高斯山度士斬獲入球。3球在手的大埔攻勢未見減弱，2分鐘後陳肇鈞禁區頂推橫一射，被戴廷匡飛身撲出。77分鐘，顏卓彬禁區外遠射，未能命中目標。最終大埔將3比0勝局保持到完場，成功擊敗深水埗。

大埔今場控制戰局，但開賽初段領先1球後，直至下半場才能擴大領先優勢，主教練李志堅 賽後承認把握力需要改善，幸好前鋒馬卡雷拿今場能夠趕及復出。對於雷仙奴曾經錯失一次黃金機會，「堅Sir」笑言「要同佢傾吓」：「雷仙奴對球隊好重要，製造到好大威脅，今季進步咗好多，但心態問題囉，佢要明白咩時間做咩嘢，尤其當時只係領先緊1球。」

深水埗主教練陳浩然仍在尋求上任後首勝，賽後他對落敗感到無奈：「今場陣容變動都大，韓國中堅宋柱浩又唔喺陣中，雖然輸咗波，但都要知道個問題係咩。」惟他不忘大讚部分年青球員的發揮：「依場波睇到有幾個球員表演唔錯，好似陳灝，自己之前都冇睇過佢踢正式比賽。」