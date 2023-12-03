港超聯　均業北區主場僅負傑志1球

均業北區升班以來第1次於主場北區運動場出戰，周日（3日）在「中銀人壽香港超級聯賽」硬撼傑志，吸引1,377位球迷捧場。均業北區落後3球下，一度追至僅落後1球，但最終都無法平反敗局，以2比3落敗。

北區派出柏度及葉卓文鎮守後防中路，羅曉聰復任正選，與劉君正及伊泰路坐鎮中場，為肯迪及羅港威輸送彈藥；傑志則有黃洋今季首次於聯賽擔正，與基爾頓及米基爾組成3人中場，前線有迪米路夫及明加索夫等負責攻堅。

開賽後一直佔據主動的傑志，12分鐘由費蘭度射入罰球打破缺口，其後「藍鳥」得勢不饒人，16分鐘，迪美路夫接應費蘭度傳中，頂入加盟以來首個入球，他慶祝時不慎把皮球踢中場邊記者，其後再向記者「耍冧」。

戰至上半場中段，北區韋法頓疑似在禁區內被陳晉一侵犯，球證到場邊觀看視像助理裁判（VAR）後，判處12碼，不過肯迪操刀被王振鵬救出。44分鐘，北區門將林駿杰打算大腳踢前，省中上前壓迫的米基爾彈入網窩，傑志半場領先3球。

北區半場過後立即換入馬圖斯加強攻力，但仍然以傑志佔據較多控球，米基爾下半場初段1次勁射，被林駿杰擋出。79分鐘，北區有前場罰球機會，但羅港威主射高出。比賽到末段出現高潮，83分鐘羅曉聰放長傳，助攻林樂勤建功，3分鐘後，馬圖斯接應角球，門前撞入追至2比3。但傑志成功力保勝果，贏3比2完場。

北區主教練梁志榮賽後坦言，傑志實力較己隊優勝，讚揚球員沒有放棄，並希望即使林駿杰今場犯錯導致失球，都不會影響其信心：「我覺得佢（林駿杰）表現都OK嘅，希望佢唔會冇咗信心，因為我哋需要佢幫手用波。」他亦大讚是役主場氣氛一流，期望球迷會繼續熱烈支持球隊。