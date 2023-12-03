賽馬會菁英盃　東方對香港U23 年輕人天下！

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「賽馬會菁英盃」周日（3日）假旺角大球場爆發尾場賽事，A組東方對香港U23。東方今場有葉鴻輝復任正選把守大關，黃皓雋及吳宇曦兩位年輕球員負責兩翼側擊，支援箭頭巴科爾，後防有倒戈的黃浩然以及今季首次擔正的郭崇毅在陣；香港U23繼續派出隊長林學曦攻堅，鄭進泓及郭子堦負責中場串聯，杜國樑肩負指揮後防重責。

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

3 高素巴耶夫

6 郭崇毅

7 巴科爾

11 黃皓雋

15 黃浩然

16 梁振邦 [C]

22 梁冠聰

23 馬希偉

27 馬高斯

31 吳宇曦

香港U23正選：

25 雲天樂 [GK]

5 梁煒烽

6 杜國樑

8 鄧筵霑

9 何家智

10 林學曦 [C]

12 吳栢希

14 鄭進泓

16 郭子堦

20 嚴啟倬

23 宏愷志

東方後備：

26 廖富源 [GK]

40 鍾凱文 [GK]

2 賀爾

17 柳志成

21 丹尼爾

28 蕭政

33 高銘浩

35 林千裕

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

香港U23後備：

29鄧梓朗 [GK]

3 李樂謙

4 宋絃毅

11 吳文希

19 盧錦宏

21 林智豐

23 何瀧浩

26 馬阡皓

28 黎皚韜

31 余毅行

66 李卓軒

88 羅焌軒

「賽馬會菁英盃」A組周日（3日）假旺角大球場上演壓軸戲碼，由東方鬥香港U23。剛剛在分組賽打開勝利之門的東方，要延續強勁走勢，就要問過以年輕球員為骨幹的香港U23，且看哪位後起之秀能夠挺身而出，掌握勝負關鍵。（on.cc東網周日晚上6時直播）

各項賽事已錄得7場不敗的東方，上場以4比1反勝港會，取得今季「賽馬會菁英盃」首勝，今場當然希望延續強勢。主教練盧比度則希望球隊繼續進步，尤其要改善入局較慢的情況：「球員一開波就要撻着，如果唔係就會好似上場對港會咁畀對手搶得先機，尤其呢場香港U23班嘅年輕球員好跑得，更加唔可以鬆懈。」孫銘謙及余在言皆因傷上陣成疑，好消息是黃梓浩傷愈後，今場有望復出。

上場梅開二度的馬希偉（Timmy），連續兩場「賽馬會菁英盃」有斬獲，成為球隊在分組賽保持不敗的功臣。今季各項賽事已累積攻入4球的Timmy，就希望可以延續好腳風：「當然唔會自滿要繼續進步，落到就要有表現畀教練睇到，希望入波陸續有嚟。」

香港U23上月中出戰今季首場「賽馬會菁英盃」，雖然以0比1僅負大埔，但表現就贏盡掌聲，主教練司徒文俊認為球隊透過該仗挽回不少信心。香港U23今年8月曾在聯賽以0比3不敵東方，「司徒Sir」承認雙方實力存在差距，但仍不忘鼓勵球員：「每場波對我哋都係挑戰，希望球員認識到自己嘅進步同時，要勇於把握每次進步的機會。」

兩軍繼開咧戰後再碰頭，香港U23主力中堅杜國樑（Alex）相信球隊在「賽馬會菁英盃」，有能力縮小與對手的差距。Alex希望球隊能夠延續早前對大埔時的表現，爭取在後場組織方面做得更好：「我哋喺嗰場波踢得唔差，尤其由後場開始用波搵到唔少進攻空間，係見到自己同球隊係一齊進步緊。」