巴塞攻力曳　細盤明益「里」

西甲前列對決，「4哥」巴塞隆拿主場迎戰「3哥」馬德里體育會。巴塞箭頭羅拔利雲度夫斯基腳風欠順，導致攻力跌Watt，馬體會遇強一向小心謹慎，加上近年碰頭經常1球起、2球止，今場唔慌多波入，2.5球入球細係不二之選。（Now 632周一凌晨4時直播）

巴塞狀態麻麻，各項賽事近11場錄7勝2和2負，睇落唔算差，不過7場勝仗都係小勝1粒，而且過程驚險贏得醜陋，失去以往唔單止要贏、仲要贏得漂亮嘅演出，令主帥沙維備受壓力。最大問題當然係前線把握力差，尤其係箭頭羅拔利雲度夫斯基，自從傷愈後一直未上力，各項賽事近6場入得2粒咁大把，冇乜供應下腳風唔順，中場加維又重傷長抖，創造力進一步受削，難怪攻力下滑。

相反馬體會今季弗到漏油，各項賽事近13場獲11勝1和僅1敗，單計聯賽近9場豪取8勝1負，殺上第3位同巴塞同分。但「床單兵團」每逢對強隊一向保守，翻查紀錄，佢哋近6次對住巴塞，錄得2勝1和3負，而且有5次開2球或以下，可見兩軍交鋒都係小心為上，相信今場都唔例外，細盤不容錯過。

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