賽馬會菁英盃　香港U23東方各2平手

「賽馬會菁英盃」周日（3日）假旺角大球場爆發尾場賽事，A組東方對香港U23。結果香港U23在落後情況下，靠李樂謙及何家智下半場5分鐘內連追兩球，以2比2逼和東方，取得今季賽事第1分。

東方今場有葉鴻輝復任正選把守大關，黃皓雋及吳宇曦兩位年輕球員負責兩翼側擊，支援箭頭巴科爾，後防有倒戈的黃浩然以及今季首次擔正的郭崇毅在陣；香港U23繼續派出隊長林學曦攻堅，鄭進泓及郭子堦負責中場串聯，杜國樑肩負指揮後防重責。

東方開局主動出擊，2分鐘黃浩然接應罰球，頭鎚一頂斜出。6分鐘後，馬高斯交前，巴科爾禁區頂射地波中柱彈出，及後黃皓雋的勁射，又被雲天樂沒收收。30分鐘，宏愷志解圍不遠，黃皓雋有機會禁區內起腳，但就被香港U23球員成功護空門。37分鐘，吳宇曦連過兩人推入禁區窄角度勁射，考驗不到雲天樂。4分鐘後，吳宇曦再推入大位起腳，省中杜國樑入網，完半場前為球隊打破僵局。

換邊後，東方繼續嘗試擴大比數，51分鐘，黃皓雋罰球直射，被雲天樂撲出底線。59分鐘，馬高斯落底傳中，倒地的黃皓雋一下掃射建功，為東方贏到2比0。73分鐘，馬高斯交橫，巴科爾一射破網，可惜後者處於越位位置入球無效。香港U23比賽後段未放棄，74分鐘，後備入替的宋絃毅窄角度一射，被葉鴻輝沒收。5分鐘後，丹尼爾後場交失，後備入替的李樂謙推過出迎的葉鴻輝，送入空門。83分鐘，李樂謙右路傳中，何瀧浩禁區內交橫，由何家智射入扳平入球。最終香港U23以2比2逼和東方。