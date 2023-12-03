香港壁球賽　保高爾挫世界一哥首度封王

香港壁球公開賽周日（3日）於戲曲中心文化廣場外玻璃場上演決賽大戰，美國球手蘇曼達在女子決賽首局受傷，2號種子埃及球手夏瑪妮奪得冠軍。男子決賽由新西蘭的保高爾以3比2力挫世界一哥費華域，首度封王。

女子決賽由3號種子美國球手蘇曼達大戰2號種子、埃及的夏瑪妮。30歲的蘇曼達4強擊敗世界一姐舒雅賓妮闖進決賽，不過她在決賽戰至落後5比6時，一次衝前救波導致右腳不幸受傷。

原計劃爭取2028奧運入場券的蘇曼達當場倒地並痛極嚎哭，其後需要由人員抱起離場並退賽，最終由夏瑪妮奪得冠軍。蘇曼達未能站起來，坐在輪椅上接受簡單治理，夏瑪妮則顯得相當擔心，留守在蘇曼達旁邊直至對方上車離開。

夏瑪妮賽後表示為蘇曼達受傷感到心碎：「這不是我想要的結果，希望她能早日康復。」說到壁球納入2028年洛杉磯奧運比賽項目，夏瑪妮表示相當期待：「這對壁球界是很美好的事，屆時我將27歲，希望我仍能保持巔峰狀態，我肯定會努力爭取奧運資格。」

男子決賽方面，世界一哥費華域與新西蘭的保高爾上演激戰，費華域首局險勝12比10，其後保高爾以11比3、11比8連搶2局，世界一哥不甘示弱又追回一局11比8。首次晉級香港公開賽決賽的保高爾愈戰愈勇，再贏一局11比9，最終他以局數3比2贏得冠軍。

保高爾賽後大讚戶外比賽挑戰十足，幸獲球迷熱烈支持：「今場是場硬仗，費華域能當上世界第一確實有理，最終贏下第5局的關鍵在於心態，球迷的支持令我動力大增。今年我還有兩個比賽，希望能延續狀態。」