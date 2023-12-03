【人物誌】34歲老將成英超最強「快槍手」

周六(2日)深夜英超護級大戰，般尼主場以5比0大勝錫菲聯，追平英超史上榜尾球隊最大勝仗紀錄，隊內34歲前鋒積洛迪古斯更加創出驚人紀錄，成為英超史上首位兩次開賽15秒入波嘅球員，果然老而彌堅。

開賽之前，般尼排榜尾，錫菲聯位處尾三，但開波之後，戰局卻一面倒，積洛迪古斯接應左路傳中飛頂入網，亦係呢位英格蘭前鋒繼10年前，為修咸頓上陣對車路士，開賽15秒入波之後，再次做出相同壯舉，絕係前無古人。

積洛迪古斯屬於般尼青訓球員，2012年轉投修咸頓，並打出名堂，其中2013/14年球季英超上陣33場入15球，創出事業顛峰，但表現無以為繼，其後轉投西布朗，4年前返回母會般尼，上季英冠入10球，協助球隊重返英超。

積洛迪古斯今季一度開季10次上陣都食白果，直至上場對韋斯咸先至開齋，今仗又建功，連續2場入波，已經重拾射門鞋。

至於般尼今場另外4位入波功臣分別係積及拿臣、安杜尼、高里奧素、祖殊布朗曉爾，球隊全取3分之後，反超前錫菲聯，升上尾二位置，護級之路仍然艱辛。