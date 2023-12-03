巴塞為慳錢　打算放走羅拔佬

西甲勁旅巴塞隆拿近年陷入財困，西班牙傳媒最新消息指會方為咗節省開支，打算明夏放走射手羅拔利雲度夫斯基，從而慳到5,800萬歐元(約4.9億港元)巨額薪酬支出，呢位35歲波蘭國腳可能去沙特阿拉伯掘金。

羅拔利雲度夫斯基上季為巴塞上陣46場入33球，今季上陣16場入8球及4次助攻，但近9場僅入2球，西班牙《阿斯報》指佢似乎遭到隊友孤立，射門機會愈來愈少。羅拔利雲度夫斯基將於2026年夏天約滿，佢未來2季總薪酬高達5,800萬歐元，會方擔心佢狀態持續走下坡，考慮到成本效益，出售高峰已過嘅「羅拔佬」，比較符合球會利益。

事實上，巴塞已經搵到「羅拔佬」接班人，巴西18歲新星洛基費拉拿將於下月加盟，加上會方有意明夏買斷祖奧菲歷斯、祖奧簡斯路，需要資金周轉，出售羅拔利雲度夫斯基係一個唔錯選擇。

如果巴塞明夏賣唔出「羅拔佬」，只要佢下季上陣時間唔夠55%，會方都可以喺2025年夏天同佢提早1年解約。

沙特阿拉伯豪門希拉爾今夏曾經邀請羅拔利雲度夫斯基加盟，但被佢婉拒，佢現時情況有變，可能會改變主意。