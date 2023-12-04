曼城激和熱刺3比3 終極單刀離奇被吹停！

周一(4日)凌晨英超大戰，曼城主場同熱刺合演精彩對決，互有領先下熱刺90分鐘入波逼和3比3，不過補時階段出現爭議判決，曼城嘅基亞利殊喺「得益條例」下獲得單刀機會，但球證西蒙賀柏離奇吹番轉頭，令艾寧夏蘭特等曼城球員極度憤怒，圍住球證瘋狂投訴。

熱刺今場貫徹主攻戰術，6分鐘就由孫興民反擊射入，但呢位南韓國腳相隔唔夠3分鐘就擺烏龍，曼城追和後攻勢更盛，夏蘭特曾空門失機、謝利美杜古又射中楣，直到31分鐘先由菲爾科頓入波反超前。曼城35分鐘再有祖利安艾華利斯射中柱，上半場未能把握機會大炒，埋下失分伏線。

換邊後熱刺表現好轉，盧施素喺69分鐘遠射得手追成2比2；81分鐘曼城前場逼搶成功，基亞利殊接應夏蘭特傳中近門射入，以為3分在望之際，仍未放棄嘅熱刺喺90分鐘起死回生，古路施夫斯基接應比蘭莊臣傳中泰山壓頂頂入，將比數追平3比3。

補時4分鐘出現爭議一幕，曼城施展快速反擊，夏蘭特中場被踢跌後，球證西蒙賀柏揚手示意「得益」，夏蘭特第1時間起身交出靚直線，點知基亞利殊成功突圍單刀嗰刻，西蒙賀柏突然吹番轉頭判熱刺喺中場犯規，夏蘭特即時失控對住西蒙賀柏狂鬧，換嚟一張黃牌之外，曼城最終亦痛失2分。

夏蘭特賽後餘怒未燒，喺社交網轉貼呢次離奇判決嘅片段，疑似爆粗留言「WTF」。曼城領隊哥迪奧拿賽後記招亦強忍怒火回應：「我唔會做阿迪達式嘅評論(球證)。球證最初話比賽繼續，但我哋交波後突然吹雞，我完全唔明白囉！夏蘭特嘅反應好正常，所有人都會有呢個反應，條例話球員唔可以同球證講嘢，所以今場應該有10個曼城球員食紅牌。」