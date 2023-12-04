結束3年日本之旅　歐陽耀冲：歡迎香港球隊搵我

香港足球代表隊中場歐陽耀冲，周一（4日）在個人Facebook專頁發文，宣布正式結束其3年的日本足球生涯，並對期間一直未有機會出場感到可惜。「歐冲」續指未決定之後去向，但希望繼續踢波，不排除會在香港落班：「十分歡迎香港球隊揾我」。

歐陽耀冲於2021年加盟日丙YSCC橫濱，今季再轉投另一日丙球隊岩手盛岡仙鶴，但期間一直未獲出場機會，最終在經過3個球季後，選擇正式完結今次外流之旅，他在網上發文承認感到可惜，又對一直支持自己的球迷致歉：「到最後都無得出場，十分抱歉大家一直對我嘅期望。知道大家一直都想睇到我比賽，但我為左自己夢想嚟到日本發展，依三年內，我已盡了力，無任何遺憾，原來人生有時唔係努力就做到，但我能夠加入到J league球隊已經完成咗我由細到大嘅夢想，雖然出唔到場係好可惜，但證明日本足球真係十分嚴格先有咁好成績。我已經滿足，因為依三年係日本學到同見識到好多，希望有機會喺香港同大家分享。」

現年34歲的「歐冲」續指仍未決定之後去向，但會先返回香港，又不排除會在香港落班，希望有緣在球場上看到大家：「依家未知下一步係點，之後會唔會繼續踢職業足球都未知，但仲好想落場比賽，所以無論咩組別都好，我會繼續踢落去，繼續享受足球，所以十分歡迎香港球隊揾我。希望大家繼續支持香港本地足球員，有緣球場上再見大家。」