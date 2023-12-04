「黃杜配」領軍戰乒乓世界盃　首戰出師不利

國際乒聯混合團體世界盃周一（4日）在成都開打，18支來自世界各地的入圍隊伍將以全新賽制爭逐這項世界級錦標，被編與勁旅中國同組的港隊出師不利，首戰面對同組最弱的波多黎各竟打足15局爆冷落敗，爭取小組出線8強有危機。

比賽在本月4至10日進行，分兩個階段爭逐，這項混合團體世界盃，每支隊伍可派出3至4名球員參戰，採制每場比賽為15局8勝制，比賽順序按為混雙、女單、男單及男、女雙，其中每盤比賽需要打足3局，先取得累計8個勝局的球隊為勝。

此外，參加了混雙的球員不能參加接下來的單打比賽，而最後兩盤雙打賽事的比賽順序，則以世界排名較低的隊伍決定先進行男雙或是女雙賽事。

港隊派出4男4女的強陣爭逐，男隊以亞運男單銅牌得主黃鎮廷為首，率何鈞傑、林兆恒及陳顥樺，而女隊則以東京奧運銅牌的功臣為骨幹，包括杜凱琹、李皓晴及朱成竹和吳詠琳；值得一提的是黃鎮廷與杜凱琹過去在混雙項目屢獲成績，當中包括今年在世錦賽取得銅牌，是港隊搶分的主要王牌。

賽會分組抽籤後，18支入圍隊伍已分為４組，以循環賽前進行，前兩名可出線第二階段，而香港被編與中國、瑞典及波多黎各同於A組，抽籤不太理想，要爭出線並不輕鬆，而港隊首戰面對波多黎各竟然處於劣勢，何鈞傑與李皓晴打頭陣在混雙項目贏2比1，但香港「一姐」杜凱琹於女單竟戰爆冷輸0比3，接着黃鎮廷發揮穩定連贏3局，惟男雙由林兆恒拍黃鎮廷輸1比2，壓陣的杜凱琹拍住朱成竹在女雙以1比2落敗，首戰出戰總成績輸7比8；稍後將面對中國及瑞典更難打。