東亞盃外圍賽　港隊贏蒙古排小組第2　無緣決賽周

中國香港女子代表隊周一（4日）續於珠海索卡體育訓練基地，出戰東亞女子足球錦標賽外圍賽（東亞盃）A組最後一場賽事。最終港隊以6球淨勝蒙古，小組錄得2勝1負，但只能屈居第2名，未能晉身決賽周，周三（6日）下午將轉戰名次賽，與關島力爭第3名。

今場為港隊5日內第3戰，陣容上亦有少量調動，由吳卓蔚把守最後一關，郭藹嵐夥拍馬澤純扼守中路，陳穎霖、陳詠詩坐鎮中場，入球重任落在張煒琪、梁匡蕎及魏嵐身上。

由於同組北韓較早時間擊敗北馬利亞納群島，3戰全勝下已提早以首名出線，令港隊賽前已篤定無緣打入決賽周，但面對兩戰全敗的蒙古，港隊仍然全力以赴，僅5分鐘張煒琪已單刀射破對方門將十指關。蒙古之後搶回不少攻勢，但一一被吳卓蔚化解。26分鐘魏嵐接應陳詠詩角球，為港隊輕鬆頂成2比0。5分鐘後張煒琪橫傳入中路，逼使對方後衞逼烏龍，半場港隊領先3球。

易邊後港隊未有放軟手腳，48分鐘陳詠詩罰球直射破網。1分鐘後張瑋琪禁區內再下一城，遙遙領先5比0。港隊之後換入朱寶恩、王素嫻，隨即收到成效，67分鐘梁匡蕎起腳被門將擋出不遠，朱寶恩即衝前補中「埋齋」。最終港隊以6球擊敗蒙古，小組錄得2勝1負排第2，只能轉戰名次賽。