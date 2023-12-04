丹恩奴域：沙巴罕搶分一定「德」

賽前雙方排在C組的榜首及次席位置，伊蒂哈德經已取得16強入場券，而沙巴罕仍需要為出線而努力，但兩軍依然有機會以首名資格出線，故今仗定傾力一戰。

由於政治問題，兩軍較早前的首循環分組賽亦被取消，賽會最終宣布伊蒂哈德以3比0勝出。我認為，此舉將會大大推動沙巴罕要交出好表現，用行動來回應自己受到不公平的對待。

事實上，這支伊朗勁旅在其餘4場分組賽，取得3勝1和佳績，陣中絕對有球員可以為伊蒂哈德的後防帶來傷害。

拉文利沙恩於右路速度十分高及相當具危險性，而法沙阿曼沙地是一位個人技術優厚的中場球員，能夠於對方的防守中找出漏洞。

至於前線方面，利沙阿沙迪今季的入球紀錄相當好，但我認為，今仗他面對甚少出現缺口的伊蒂哈德後防，將難以獲得太多攻門機會。

由於世界冠軍球會盃舉行在即，我敢肯定伊蒂哈德陣內部分球星將會休戰。我預期，其中一位會正選上陣的是葡萄牙籍翼鋒祖達，由於他被前領隊剔出本土聯賽的大軍名單，所以他定必希望以好表現令新領隊馬些路加拿度留下深刻印象。

另外，咸達拉曾於亞冠盃的賽場取得多個入球，今季目前為止亦經已攻入3球，他應該會正選出擊，同時我不會感到意外他會取得入球。

相比之下，今場賽事對沙巴罕來說更為重要，所以我認為他們有能力為伊蒂哈德構成一定的問題，我預計雙方最終打成平手。