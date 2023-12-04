學界足球　決賽挫香港國際學校　男拔重奪D1冠軍

「港九區D1中學校際足球比賽」周一（4日）假石硤尾公園足球場爆發A Grade決賽，由拔萃男書院鬥香港國際學校。結果男拔憑黃韜霖、趙正宇及陳丞臻的入球，以3比0擊敗對手，重奪冠軍。

雙方繼2019/20學年之後再於決賽相遇，今場男拔除了有效力港超球隊標準流浪的趙正宇，及理文的詹皓臻擔正之外，亦有黃韜霖及隊長陳丞臻等效力港超球隊青年軍的球員披甲。

香港國際學校開局主動出擊，Nicolo Mandoli等先後起腳都未能命中目標。男拔站穩陣腳後逐漸入局，19分鐘，陳丞臻禁區頂交橫，造就黃韜霖後上射入，為男拔先拔頭籌。男拔繼續搶攻，27分鐘，詹皓臻接應角球頭鎚頂高。僅僅1分鐘後，趙正宇傳中，陳丞臻趕在對手門將出迎前一頂高出，男拔半場領先1球。

換邊後男拔形勢繼續佔優，40分鐘，男拔短角球戰術，趙正宇「K角位」一射高出。54分鐘，趙正宇再接再厲，接應傳中一射中鵠，為男拔拉開比數。完場前男拔未收手，陳丞臻接應大腳解圍，把握半單刀機會，攻入埋齋入球。最終男拔以3比0擊敗香港國際學校，繼2019/20學年後再次奪冠。至於同日季軍戰，聖若瑟書院以4比1擊敗英華。

主教練馮凱文賽後認為今場賽事戰況緊湊，比數未能放映兩隊實力：「今日部分球員係緊張，受制於對手好強嘅1對1防守，表現差過4強少少，雙方都好接近，只不過我哋係把握到入波機會。」「馮Sir」透露上屆決賽飲恨後，與一眾球員積極檢討兼苦練組織攻勢，為今屆賽事做了不少準備：「我哋季前開始做咗好多針對性訓練，呢兩場由門將開始組織攻勢，係練咗好耐，中間過程都好痛苦，球員喺比賽中都做到我嘅要求。」

「馮Sir」特別稱讚趙正宇的表現，認為他獲提拔至流浪一隊後，表現明顯有改善：「佢由細到大成日畀我鬧佢態度唔好，但大個咗改善咗好多，落到場啲波都實淨咗，始終跟港超球隊訓練比賽，係提升咗佢嘅水平，同時提升咗球隊以至於其他校隊嘅水平。」他不忘感謝流浪及理文等港超球隊肯放人參與學界賽事。效力港會的周子謙未有披甲，馮凱文則表示希望讓他先專注學業及港超賽事。