【亞冠盃】希拉爾歎慢板半場獻細

亞冠盃D組最後一輪賽事，希拉爾主場迎戰納薩基，沙特阿拉伯豪門希拉爾已穩奪出線權，今仗或會輪換陣容，未必去到盡。伊朗球隊納薩基篤定出局，同樣戰意成疑，隨時悶戰一場。考慮到希拉爾跨屆近7場亞冠盃上半場總入球全開1球或以下，中位數1.5球嘅半場細揀得過。（周二凌晨零時開賽）

希拉爾分組賽5戰取得4勝1和，領先第2位納曼干新春3分，由於希拉爾對賽成績較佳，肯定取得小組首名直接出線資格，今仗對佢哋而言，只屬例行公事。加上希拉爾剛於上場聯賽榜首大戰激鬥完艾納斯，並以3比0勝出，但該仗亦消耗唔少體力，教練佐治捷西斯今場可能會收起阿歷山大米祖域等球星，避免佢哋受傷，同時畀一班副選有機會上陣吸收比賽經驗，今仗主場出擊亦不宜高估。

更值得留意嘅係，希拉爾之前踢亞冠盃往往留前鬥後，最佳例子莫過於主場大勝孟買城6比0，但上半場僅領先1比0，近兩場亞冠盃上半場更加都係踢成0比0。

至於納薩基5戰僅2勝3負，篤定排第3位出局，值得一提係兩場勝仗都係贏魚腩球隊孟買城。納薩基首循環主場吞希拉爾3蛋，今場作客更加難以威脅對方防線，但求輸少當贏，納薩基球員上半場仲有氣有力嘅時候，應該可以頂住希拉爾攻勢，今場揀1.5球半場細合理。

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